Он заплатит 10 тыс. рублей за танец на оживленном перекрестке Екатеринбурга, сообщили в правоохранительных органах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Седьмой участник свадебного кортежа оштрафован на 10 тыс. рублей после танцев на оживленном перекрестке Екатеринбурга. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Накануне в Telegram-каналах появилось видео, на котором несколько человек из свадебного кортежа устроили танцы посреди дороги, перекрыв движение нескольких полос.

"Тюнингованная "Нива" мужчины находилась в хвосте колонны армянского свадебного кортежа. <...> он получил 10 тыс. рублей штрафа по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка)", - сообщил собеседник агентства.

Инцидент произошел 25 июля на перекрестке улиц Машинная и Ткачей. Ранее руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщал об аресте на срок от 9 до 13 суток пятерых участников беспорядков, а также о штрафе еще одному участнику событий. Известно, что в числе арестованных был и жених.