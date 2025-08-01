Задержанных подозревают в превышении должностных полномочий

ПЕРМЬ, 1 августа. /ТАСС/. Начальник колонии-поселения №39 и его бывший заместитель задержаны в городе Краснокамске Пермского края по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

"Следователем СО по г. Краснокамску СУ СК России по Пермскому краю в рамках ранее возбужденного уголовного дела по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, из корыстной заинтересованности) задержаны начальник ФКУ КП-39 ГУФСИН России по Пермскому краю и его бывший заместитель", - сообщили в управлении СК.

По данным следствия, начальник колонии и его бывший заместитель в 2024 году заключили госконтракт с индивидуальным предпринимателем, согласно которому за денежное вознаграждение он обязан был оказать автотранспортные услуги по перевозке картофеля из ФКУ КП-39 ГУ ФСИН России по Пермскому краю в другие учреждения региональной службы исполнения наказаний. Отмечается, что подозреваемые неправомерно отклонили заявки иных участников аукциона, заявлявших ценовое предложение на меньшую сумму. Затем они организовали перевозку картофеля силами и средствами колонии, а деньги в сумме более 580 тыс. рублей были перечислены на счет предпринимателя за якобы оказанные последним автотранспортные услуги. Преступление было выявлено оперативными сотрудниками УСБ ГУФСИН России по Пермскому краю.

В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение. В суд направлены ходатайства об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи провели осмотры мест происшествий и обыски в колонии, а также по месту проживания подозреваемых, изъяли интересующую следствие документацию и электронные носители. В настоящее время допрашиваются свидетели и иные лица, обладающие значимой для следствия информацией.