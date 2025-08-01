По предварительным данным, сход произошел на перегоне между станциями Поньга Шастинский, пострадавших нет

АРХАНГЕЛЬСК, 1 августа. /ТАСС/. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после схождения с рельсов девяти грузовых вагонов в Архангельской области. На место происшествия направили восстановительные поезда, сообщили в Telegram-канале ведомства.

"Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода девяти грузовых вагонов в Архангельской области. <...> На место происшествия направлены восстановительные поезда. Причины устанавливаются", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, сход произошел на перегоне между станциями Поньга Шастинский. Пострадавших нет.

По информации Северной железной дороги, в связи со сходом вагонов в Архангельской области отменяются три пригородных поезда: №6515 Малошуйка-Обозерская, №6518 Обозерская-Малошуйка, №6533/6534 Онега-Малошуйка. Пассажирский поезд №183 Мурманск-Севастополь остановлен на станции Беломорск.

Сход на перегоне Поньга-Шастинский Северной железной дороги в Архангельской области произошел 1 августа в 11:43 мск. Опасных грузов нет. Движение по участку приостановлено. На место следует специально созданная комиссия во главе с начальником дороги Рашидом Сайбаталовым.