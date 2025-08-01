Евросоюз ничего не может сделать с конфликтом на Украине, в Газе или таможенными пошлинам, он тренирует свою силу здесь, указал президент РС

БЕЛГРАД, 1 августа. /ТАСС/. Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорад Додик назвал инициированным ЕС нападением на регион решение апелляционной палаты суда БиГ оставить в силе вынесенный ему ранее приговор по делу об игнорировании решений высокого представителя международного сообщества в стране Кристиана Шмидта.

"Это решение было принято Брюсселем во главе с [главой делегации ЕС в БиГ] Луиджи Сорекой и еврокомиссаром по расширению Мартой Кос, которые потребовали от ЕС проявить хоть какую-то дееспособность. Поскольку Евросоюз ничего не может сделать с конфликтом на Украине, в Газе или таможенными пошлинами, он тренирует свою силу здесь, на нас", - заявил Додик в своем обращении по поводу вердикта. Он отметил, что решение суда стало "политическим нападением на Республику Сербскую", и подчеркнул, что не признает его.

Глава Республики Сербской сообщил о том, что он продолжит исполнять свои обязанности и не будет инициировать в энтитете досрочные выборы. Додик отметил, что объединение "рассчитывает на полную поддержку" со стороны Сербии и России. Он также сообщил о правильном моменте для отказа от евроинтеграции и анонсировал направление письма администрации президента США Дональда Трампа с изложением ситуации в Боснии и Герцеговине.

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном соглашении о мире (Дейтонское соглашение), БиГ состоит из двух образований (энтитеты): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (около 51% территории) и Республики Сербской (около 49%), а также округа Брчко. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (принявшие ислам славяне), сербы (православные) и хорваты (католики).

Страна, по сути, управляется через высокого представителя международного сообщества (пост создан в соответствии с Дейтонским соглашением), который назначается руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения после одобрения кандидатуры Советом Безопасности ООН. Однако в мае 2021 года послы стран комитета решили назначить представителя ФРГ Шмидта новым высоким представителем в БиГ без процедуры согласования в СБ ООН. Руководство Республики Сербской, Россия и Китай не признают его легитимность.

Суд Боснии и Герцеговины за игнорирование решений Шмидта в феврале приговорил Додика к году тюремного заключения и на шесть лет запретил ему вести политическую деятельность. Позднее Центральный аппарат Интерпола принял решение не выдавать международный ордер на арест руководителей Республики Сербской в рамках инициированного Сараево запроса.