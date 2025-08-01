Артиллерия серьезно повредила частный жилой дом

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины открыли массированный комбинированный огонь по прифронтовому городу Каменке-Днепровской в Запорожской области, артиллерией почти разрушен частный жилой дом. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

"Около 13:00 [мск] от жителя Каменки-Днепровской поступило сообщение о двух обстрелах его дома со стороны ВСУ, применялась ствольная артиллерия. В результате дом практически разрушен, частично обвалились стены. Кроме того, в городе были зафиксированы две атаки с использованием беспилотников. Данные о разрушениях и пострадавших уточняются", - сообщили ТАСС в администрации.

Атака продолжается, фиксируется активность вражеских беспилотников.