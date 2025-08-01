За рулем опрокинувшейся машины был 16-летний водитель, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю

КРАСНОДАР, 1 августа. /ТАСС/. Один подросток погиб в ДТП в станице Новотитаровской, совершенном 16-летним водителем. В машине помимо водителя находились четверо подростков, возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"16-летний водитель за рулем Renault не выбрал безопасную скорость движения и допустил опрокидывание автомобиля. 14-летний пассажир скончался до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по факту аварии возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ. О состоянии четверых несовершеннолетних пассажиров не сообщается.