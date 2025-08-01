Для машин организовали объезды, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 августа. /ТАСС/. Автодорогу Ростов-на-Дону - Семикаракорск - Волгодонск в Ростовской области временно перекрыли из-за возгорания растительности вдоль магистрали. Для автомобилей организовали объезды, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Ростовской области.

"Автодорога Ростов-на-Дону - Семикаракорск - Волгодонск временно перекрыта из-за сильного возгорания растительности по обе стороны проезжей части. На месте работают оперативные службы, ведется тушение", - сказано в сообщении.

Уточняется, что водители могут объехать перекрытый участок. В направлении Ростов-на-Дону - Волгодонск организован объезд через поселок Зеленая Горка, в направлении Волгодонск - Ростов - через поселок Крутобережный Мартыновского района.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области, возгорание сухой растительности произошло на 131-м км трассы Ростов-на-Дону - Волгодонск. Площадь пожара составляет в настоящее время 0,5 га. "Угрозы населенным пунктам нет. Из-за сильного задымления сотрудниками ГАИ организован объезд данного участка", - отметили в пресс-службе.

В тушении участвуют 30 человек и 10 единиц техники.