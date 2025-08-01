Основанием приостановки стало решение суда о привлечении ПАО "Южуралзолото группа компаний" к административной ответственности, сообщили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по региону

ЧЕЛЯБИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Судебные приставы Пластовского городского отделения на 90 суток приостановили деятельность подземной горной выработки участка на шахте "Центральная" ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ПАО "ЮГК"). Об этом говорится на сайте Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области.

"Приостановлена деятельность на <...> 90 суток подземной горной выработки участка "Центр" на опасном производственном объекте - руднике "Шахта "Центральная". Основанием действий сотрудников органа принудительного исполнения стало решение суда о привлечении ПАО "Южуралзолото группа компаний" к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности)", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ранее там были выявлены нарушения законодательных норм и правил промышленной безопасности при ведении горных работ и при переработке твердых полезных ископаемых. Суд при рассмотрении дела учел, что для устранения нарушений, отраженных в протоколе, требуются большие финансовые затраты и значительный промежуток времени.

11 июля Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций "Южуралзолота", принадлежащих Константину Струкову. В иске отмечалось, что Струков, являясь с 2000 года депутатом заксобрания региона, а с 2017 года - заместителем председателя заксобрания, в нарушение запрета заниматься предпринимательской деятельностью через процедуру банкротства завладел имуществом ранее возглавляемой им компании "Южуралзолото", создав ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ПАО "ЮГК"). В иске замгенпрокурора РФ требовал обратить в собственность государства 100% долей в ООО "Управляющая компания "ЮГК" и акции ПАО "ЮГК", принадлежащие Струкову и его дочери.