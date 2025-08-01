Угрозы для жизни нет, сообщили в мэрии города

НОВОСИБИРСК, 1 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на складе, произошедшее на территории АО "Институт прикладной физики" в новосибирском Академгородке. Об этом сообщили в мэрии города.

"По данным администрации Советского района, возгорание на территории АО "Институт прикладной физики" на [улице] Арбузова ликвидировано. Пожарные завершили работы. Угрозы для жизни нет", - говорится в сообщении.

Ранее в мэрии города призвали без необходимости не выходить из дома. В администрации Советского района города ТАСС сообщили, что возгорание произошло в помещении, где хранилась продукция предприятия. Причина пожара устанавливается. Просьба не выходить из дома для местных жителей была обусловлена сильным задымлением в районе пожара, пояснили в администрации.

В управлении Роспотребнадзора по региону подчеркнули, что ближайшие жилые здания находятся в 500 м от места возгорания. "Специалистами управления проводятся замеры состояния атмосферного воздуха на предмет содержания вредных веществ вблизи жилых зон", - добавили в ведомстве.

По информации ГУ МЧС, во время пожара, который произошел днем в пятницу, четыре человека эвакуировались, двое из них надышались дымом, однако отказались от госпитализации.

Институт прикладной физики (АО "ИПФ") - научно-производственная организация в Новосибирске, занимающаяся разработкой и производством оборудования для гражданских и военных нужд. По информации на 2020 год, предприятие находится под управлением ГК "Калашников".