На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,2

Очаг нового афтершока зафиксировали в 212 км от Петропавловска-Камчатского, сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 августа. /ТАСС/. Подземные толчки магнитудой 6,2 и интенсивностью 3 балла зафиксированы у побережья Камчатки около 23:57 (14:57 мск). Об этом сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук (ЕГС РАН).

"Магнитуда: 6,2. <…> Интенсивность в Петропавловске-Камчатском (предварительная оценка): 3", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, очаг нового афтершока зафиксирован в 212 км от Петропавловска-Камчатского в Тихом океане на глубине около 24 км и стал одним из самых ощутимых после землетрясения 30 июля.