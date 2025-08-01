В тушении задействованы порядка 300 специалистов, сообщили в Минприроды республики

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 августа. /ТАСС/. Специалисты локализовали восемь лесных пожаров на площади 746,5 га в Карелии, то есть половину от общей площади в республике, охваченной огнем (1442 га). Об этом рассказали в Минприроды республики.

"Как сообщила в своем докладе главе региона министр природных ресурсов и экологии республики Янина Свидская, по состоянию на 11 часов [мск] 1 августа на территории Карелии действует 32 пожара общей площадью 1442 га, 8 из них - на площади 746,5 га - локализованы", - сказано в сообщении.

В настоящее время в тушении задействованы порядка 300 специалистов и 56 едениц техники. Это сотрудники Карельской авиалесоохраны, представители арендаторов лесных участков, силы МЧС России, пограничной службы и органов местного самоуправления. Угрозы населенным пунктам нет. За прошедшие сутки удалось ликвидировать 10 лесных пожаров, однако зарегистрировано 19 новых.

В Карелии введен режим чрезвычайной ситуации, в Муезерском и Лоухском районах действует запрет на посещение лесов.