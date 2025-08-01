Арест продлится до 29 сентября

СТАВРОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ставрополя по ходатайству следователя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу гражданину, обвиняемому в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в Telegram-канале судов Ставропольского края.

"По версии следствия, гр[ажданин] Ж., занимая должности командира отдельного взвода ДПС ГИБДД отдела МВД России по Апанасенковскому району, а также начальника отделения ГИБДД отдела МВД России "Апанасенковский", на протяжении двух лет за попустительство по службе в интересах инспекторского состава ОГИБДД получал от сотрудников ОГИБДД, заступающих в наряд, через посредника взятки в виде денег на общую сумму не менее 2,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 сентября 2025 года.

В прокуратуре региона сообщили, что ведомством поддержано ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Ход и результаты расследования находятся на контроле в прокуратуре края.