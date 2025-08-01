Его поиск занял почти полтора месяца

ВИЛЬНЮС, 1 августа. /ТАСС/. Местонахождение спрыгнувшего 17 июня с транзитного пассажирского поезда калининградского направления гражданина РФ установлено. Об этом сообщило МВД балтийской республики.

"Сбежавший с калининградского транзитного пассажирского поезда гражданин Российской Федерации найден. Его местонахождение ответственным инстанциям известно, но в интересах проводимого расследования уточнено быть не может", - говорится в сообщении.

Поиск пропавшего россиянина занял почти полтора месяца. 17 июня на подъезде к литовскому контрольно-пропускному пункту у города Кибартай, когда до него оставалось около 25 минут, проводники поезда, следовавшего из Адлера в Калининград, обнаружили в одном из вагонов открытую дверь. Было установлено, что в вагоне нет гражданина России 2004 года рождения. Была установлена его личность. Это Данила Мухаметов из Башкирии.