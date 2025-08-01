Стоимость лесной продукции составила свыше 90 млн рублей, сообщили в РУ ФСБ России по Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 1 августа. /ТАСС/. Следователи РУ ФСБ России по Архангельской области возбудили уголовное дело по факту незаконного перемещения через границу лесной продукции на сумму более 90 млн рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

"Следственным подразделением РУ ФСБ России по Архангельской возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей региона, подозреваемых по ч. 1, ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов группой лиц по предварительному сговору), - указано в сообщении. - Стоимость незаконно перемещенных за пределы таможенной границы лесной продукции составила свыше 90 млн рублей. В отношении данного объема древесины обвиняемыми указаны недостоверные сведения".

Установлено, что в 2020-2023 годах отец и сын создали юридическое лицо для оптовой торговли пиломатериалами. Они организовали приобретение лесоматериалов и пиломатериалов за наличные на территории Няндомского, Коношского и Каргопольского районов Архангельской области. Часть материалов они приобретали без оформления необходимых документов и без внесения соответствующих сведений в систему "Лес ЕГАИС". Из полученного сырья на производственной базе организации подозреваемые осуществляли изготовление пиломатериалов, после чего экспортировали их в Республику Азербайджан в рамках заключенных внешнеэкономических контрактов.

Ведется расследование.