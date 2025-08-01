Полиция расследует 27 преступлений

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Полиция индонезийского острова Бали задержала двух граждан России, которые подозреваются в вымогательстве денежных средств у отдыхающих иностранных граждан. Об этом сообщило информагентство Antara со ссылкой на местные правоохранительные органы.

"На основании полученных доказательств и криминалистического анализа мы выявили 27 фактов совершенных преступлений, которые еще находятся на стадии расследования. <...> Они (подозреваемые - прим. ТАСС) похищали жертв, избивали их и угрожали отвезти в миграционную службу для последующей депортации", - заявил агентству генеральный инспектор полиции Бали Даниэль Адитьяджая.

По данным ведомства, 30-летний Юрий Витценко и 22-летний Илья Шкутов совершали незаконные действия совместно с двумя сотрудниками местной миграционной службы. Все фигуранты уже дали признательные показания.