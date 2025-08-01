В столичном департаменте здравоохранения сообщили, что состояние одного ребенка врачи оценивают как тяжелое

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Двое детей, пострадавших в результате пожара в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве, госпитализированы в Морозовскую больницу. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

"Из задымленной квартиры были спасены двое детей - 3 и 7 лет. По предварительным данным, они стали единственными пострадавшими. Госпитализированы в Морозовскую больницу. Состояние одного ребенка врачи оценивают как тяжелое, у второго - средняя степень тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в опубликованном в Telegram-канале сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают медики, пожарные расчеты, МЧС и другие экстренные службы города.

Как сообщили в ведомстве, пожар произошел в одной из квартир на 9 этаже жилого дома. К месту происшествия незамедлительно прибыли три бригады скорой помощи и Центра экстренной медицинской помощи.

В новость внесена правка (17:24 мск) - передается в связи с изменением департаментом информации о возрасте одного из пострадавших, верно - 7 лет.