Пресс-служба местной прокуратуры сообщила, что суд назначил Алексею Шитову три года и шесть месяцев принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 августа. /ТАСС/. Окуловский районный суд вынес приговор бывшему главе Окуловского района Алексею Шитову, а также двоим должностным лицам компании "Империя СЛ" Михаилу и Артему Гавура, сообщает пресс-служба прокуратуры Новгородской области.

В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

"Суд назначил Шитову наказание в виде трех лет шести месяцев принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями на два года. Отец и сын Гавура приговорены к трем годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима каждый", - указано в сообщении.

Судом установлено, что в апреле 2022 года Шитов, являясь главой администрации Окуловского района заключил с ООО "Империя СЛ" контракт на реконструкцию улицы Ленина в Окуловке без предоставления подрядчиком обеспечения исполнения контракта. В результате невозможно было взыскать излишне выплаченный аванс и неотработанные бюджетные денежные средства на сумму более 10,3 млн рублей.

Кроме того, в сентябре 2022 года Шитов необоснованно перечислил подрядчику из Москвы свыше 8,3 млн рублей за поставку малых архитектурных форм и осветительных опор, которые фактически поставлены не были. При этом отец и сын Гавуры организовали изготовление подложных документов о приобретении их на объект, предъявили документы сотрудникам администрации Окуловского района для оплаты, а после получения денежных средств распорядились ими по своему усмотрению.

Вину в совершении преступлений подсудимые не признали. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов УФСБ Новгородской области.