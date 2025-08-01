Селевой поток принес тысячи тонн горных пород, сообщили в администрации главы КБР

НАЛЬЧИК, 1 августа. /ТАСС/. Спецтехника не может приступить к расчистке города Тырныауза (Кабардино-Балкария) из-за угрозы повторного схода селя. Об этом сообщили в администрации главы КБР.

"Спецтехника не может приступить к расчистке Тырныауза из-за угрозы повторного схода селя. Более 20 единиц техники не могут приступить к расчистке селепропускного лотка и улиц города, где накануне сошел селевой поток, из-за угрозы схода очередного селя", - отметили в администрации руководителя республики.

По предварительным данным, селевой поток принес тысячи тонн горных пород. Основная масса сошла по специальному селепропускному лотку реки Герхожан-Суу, но из-за больших объемов тонны грязи вылились за пределы лотка и заполнили часть улиц Тырныауза. Кроме того, как ранее сообщал ТАСС, стихия разрушила стены селепропускного лотка.

Накануне ночью в Тырныаузе полностью остановили автомобильное движение по федеральной трассе, а жителей близлежащих к селепропускному лотку домов попросили покинуть свои жилища. Созданы пункты временного пребывания граждан как в самом Тырныаузе, так и в двух селах: Былыме и Кенделене. МЧС региона обратилось к жителям КБР и туристам с просьбой воздержаться от поездок в Эльбрусский район. Сейчас временно открыт проезд со стороны курорта, чтобы эвакуировать туристов.

31 июля около 16:30 мск в Тырныаузе сошел селевой поток, который стал уже вторым в райцентре Эльбрусского района за последние десять дней. Стихия нарушила функционирование газо-, водо- и энергообеспечения. В муниципалитете всего несколько дней назад восстановили поврежденные коммуникации и водоснабжение в домах горожан. Также было восстановлено автомобильное движение по вновь построенной объездной дороге.

21 июля в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошел крупный селевой поток, который разрушил мост на федеральной трассе. С тех пор в муниципалитете действует режим ЧС.