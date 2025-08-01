Фигурант вступил в переписку с незнакомцем, который предложил ему поджечь релейные шкафы на железной дороге, подсудимый согласился

КАЛУГА, 1 августа. /ТАСС/. Второй Западный окружной суд признал виновным в совершении теракта несовершеннолетнего жителя Калуги, который поджег релейные шкафы на железнодорожном перегоне Балабаново-Обнинское в Калужской области. Подростка приговорили к шести годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Суд с учетом позиции прокуратуры назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Несовершеннолетнего признали виновным по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Судом установлено, что подросток вступил в переписку с незнакомцем, который предложил ему поджечь релейные шкафы на железной дороге. Фигурант взял металлический лом, купил легковоспламеняющуюся жидкость и, прибыв по указанным ему координатам, совершил поджог двух релейных шкафов.

Как отметили в пресс-службе региональной прокуратуры, подсудимый снял на видео горящие объекты инфраструктуры и передал видеозапись организатору в качестве подтверждения выполненной работы, вознаграждения подросток не получил. Злоумышленника задержали сотрудники УФСБ по региону.