ГП потребовала изъять 49 объектов недвижимости у экс-мэра Вологды и его семьи

Предварительное судебное заседание по иску к Евгению Шулепову назначено на 21 августа

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура подала иск к бывшему мэру Вологды Евгению Шулепову, членам его семьи и окружения с требованием изъять многочисленные объекты недвижимости и доли в предприятиях, полученные преступным путем. Наложен арест на 49 объектов недвижимости, доли в компаниях и денежные средства 14 ответчиков, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

"Первый заместитель генерального прокурора РФ обратился в Вологодский городской суд с иском к Евгению Шулепову, членам его семьи, другим физическим и юридическим лицам, которые оказывали ему содействие. Иск об изъятии в доход государства имущества и денежных средств, полученных коррупционным путем. Исковое заявление принято к производству, предварительное судебное заседание назначено на 21 августа", - сообщили ТАСС в пресс-службе судов региона.

Одновременно с этим суд удовлетворил ходатайство истца о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество - это в том числе 49 объектов недвижимости и доли в предприятиях, денежные средства, принадлежащие ответчикам.

В мае этого года по уголовному делу Шулепова было утверждено обвинительное заключение. Экс-мэру предъявлено окончательное обвинение в получении 11,3 млн рублей взяток от коммерческих структур за беспрепятственное получение застройщиками разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.

По версии следствия, с ноября 2008 года по март 2017-го Шулепов, являясь главой города Вологды, получал от застройщиков взятки в виде денег, передачи в собственность объектов недвижимости, значительных скидок на приобретение квартиры.

Бывший глава Вологды, экс-депутат Госдумы и экс-депутат Вологодского заксобрания Шулепов был задержан и арестован 15 мая 2024 года и с того момента находится в СИЗО, где перенес инсульт, позже отказался от мандата депутата областного парламента. По данным следствия, Шулепов с помощью адвоката и других лиц через подконтрольные организации получил из муниципальной собственности различные объекты недвижимости стоимостью не менее 90 млн рублей. Шулепову также были предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве при реализации программы переселения из аварийного жилья в период с 2008 по 2016 год.