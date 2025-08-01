В сторону поселка в Муезерском районе Карелии движется лесной пожар

Возгорание находится в 2 км от населенного пункта, сообщил председатель госкомитета региона по безопасности Олег Поляков

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 августа. /ТАСС/. Два пожарных расчета направили на защиту поселка Волома в Муезерском районе Карелии, вблизи которого во время авиационного мониторинга был обнаружен лесной пожар площадью 7-8 га. Он находится в 2 км от населенного пункта и движется в его направлении, сообщил председатель госкомитета Карелии по безопасности Олег Поляков.

"Ситуация с лесными пожарами в Муезерском районе остается напряженной - направлены два пожарных расчета на защиту поселка Волома. По данным, полученным в ходе авиамониторинга, зафиксирован лесной пожар площадью 7-8 гектаров, который движется в направлении поселка Волома. Распространение идет вдоль железной дороги. В настоящее время пожар находится в двух километрах от населенного пункта", - сказано в Telegram-канале Полякова.

На месте пожара работают арендаторы лесных участков и представители надзорных органов. Для обеспечения безопасности людей и защиты электроподстанции от госкомитета направили две автоцистерны и пять человек личного состава Отряда противопожарной службы Муезерского района.

Позднее в Октябрьской железной дороге сообщили, что для борьбы с огнем компания направила пожарный поезд на станцию Сонозеро. В составе поезда - 180 тонн воды и 5 тонн пенообразователя.

В ОЖД добавили, что на движение поездов ситуация не влияет, угрозы объектам инфраструктуры РЖД нет. Ранее сообщалось, что один пожарный поезд направляли на станцию Пенинга, а второй - на перегон Пертозеро - Ледмозеро для помощи в борьбе с пожаром в лесополосе.

По данным на утро 1 августа, в Карелии действуют 32 лесных пожара на общей площади 1 442 га, большая часть возникла из-за сухих гроз. В тушении задействовано порядка 300 специалистов и 56 единиц техники. В республике введен режим чрезвычайной ситуации, в Муезерском и Лоухском районах действует запрет на посещение лесов.