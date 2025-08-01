Специалистам предстоит восстановить около 100 м поврежденного пути и одну опору контактной сети, сообщили в СЖД

АРХАНГЕЛЬСК, 1 августа. /ТАСС/. Более 150 человек задействовано в восстановительных работах на месте схода товарных вагонов в Архангельской области. Им предстоит восстановить около 100 м поврежденного пути и одну опору контактной сети, сообщили в Telegram-канале Северной железной дороги (СЖД, филиал ОАО "РЖД").

Сход вагонов на перегоне Поньга - Шастинский СЖД произошел в 11:43 мск. Движение по участку было временно приостановлено. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку. Причины происшествия расследует специально созданная комиссия во главе с начальником дороги Рашидом Сайбаталовым.

"На однопутном перегоне Поньга - Шастинский Северной железной дороги, где сегодня произошел сход вагонов грузового поезда, идут восстановительные работы. В них задействованы два восстановительных поезда, более 150 сотрудников железной дороги. Предстоит восстановить около 100 м поврежденного пути и одну опору контактной сети", - сказано в сообщении.

По уточненной информации, на перегоне сошли семь вагонов грузового поезда. Ранее сообщалось о девяти.

В СЖД добавили, что в результате происшествия были отменены три пригородных поезда. Поезд № 183 Мурманск - Севастополь остановлен на станции Беломорск, его пассажиры обеспечены питанием и водой.