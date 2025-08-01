Обстрелам ВСУ подверглись шесть муниципалитетов региона, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 1 августа. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, атакам ВСУ подверглись шесть муниципалитетов Белгородской области. "В селе Головчино Грайворонского округа мужчина получил контузию в результате детонации дрона о дорожное полотно. Бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался", - написал он.

В селе Новостроевка-Первая от детонации дрона пробита кровля частного дома. Автомобиль подвергся атаке FPV-дрона в селе Смородино - транспортное средство повреждено. "В селе Отрадное Белгородского района дрон атаковал "Газель". Пострадал водитель. Мужчина самостоятельно обратился в городскую больницу №2 г. Белгорода. У него диагностировали баротравму. Лечение продолжит в стационаре", - проинформировал губернатор.

По словам Гладкова, от взрыва у транспортного средства повреждены крыша и лобовое стекло. Кроме того, повреждено остекление балкона одной квартиры многоквартирного дома. "Еще один беспилотник ударил по частному дому - выбиты окна, посечены кровля, фасад и забор", - сообщил губернатор.

В селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа в результате прилета снаряда на территорию домовладения повреждены надворная постройка и легковой автомобиль. В селе Маломихайловка в результате атаки дрона поврежден припаркованный автомобиль.

Кроме того, ВСУ атаковали поселок Уразово, села Борки и Шелаево Валуйского округа. В селе Грузское Борисовского района тремя дронами атакован частный дом - повреждены кровля и забор.