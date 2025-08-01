В Псковской области в ДТП пострадали четыре человека

В числе пострадавших есть младенец, сообщили в пресс-службе УМВД по региону

ПСКОВ, 1 августа. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в результате столкновения кроссовера и грузовика на автодороге Санкт-Петербург - Невель в Струго-Красненском районе. Среди них были младенец и четырехлетний ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Псковской области.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Duster, мужчина 1986 г. рождения, на прямом участке дороги не учел погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего попал в аквапланирование с выездом на встречную полосу и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем DAF, под управлением мужчины 1969 г. рождения. В результате ДТП пострадали водитель Renault Duster, пассажир и двое детей", - сообщили агентству.

Авария произошла в районе 17:14 мск на 235-м км автодороги. На месте работают сотрудники ГАИ. По данным МВД, 34-летняя женщина, младенец и четырехлетний ребенок госпитализированы.