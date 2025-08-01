Пострадавшим оказали всю необходимую медпомощь, сообщил глава региона Денис Пушилин

ДОНЕЦК, 1 августа. /ТАСС/. Два мирных жителя получили ранения в Пантелеймоновке Донецкой Народной Республики в результате атаки ударного беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"В Пантелеймоновке Ясиноватского муниципального округа в результате атаки ударного БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) пострадали парень 2003 года рождения и женщина 1977 года рождения, им оказана необходимая медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале.

Пушилин добавил, что ВСУ совершили пять вооруженных атак по территории республики с применением ударных БПЛА.