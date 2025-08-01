В Карелии лесные пожары подошли к трем населенным пунктам

Возгорание находится в 2 км от поселков, сообщил председатель госкомитета региона по безопасности Олег Поляков

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 августа. /ТАСС/. Лесные пожары приближаются к поселкам Красногорский в Пудожском районе и Кривой Порог в Кемском. Возгорание находится в 2 км от населенных пунктов, сообщил председатель госкомитета Карелии по безопасности Олег Поляков.

В пятницу в госкомитете сообщали, что еще один лесной пожар движется в сторону поселка Волома в Муезерском районе, находясь от него в 2 км. Распространение идет вдоль железной дороги.

"Кемские пожарные присоединились к добровольцам и отправились на тушение возгорания в лесном массиве в районе Кривого порога. Тушение проводят с помощью ранцевых лесных огнетушителей. Лесной пожар подошел на расстояние около 2 км к поселку <...>. Кроме того, пудожские пожарные, используя автоцистерну, отправились на тушение возгорания в лесном массиве в районе поселка Красногорский. Возгорание также подошло на расстояние около 2 км к населенному пункту", - говорится в сообщении.

По данным на утро 1 августа, в Карелии действует 32 лесных пожара на общей площади 1 442 га, большая часть возникла из-за сухих гроз. В тушении задействованы порядка 300 специалистов и 56 единиц техники. В республике введен режим чрезвычайной ситуации, в Муезерском и Лоухском районах действует запрет на посещение лесов.