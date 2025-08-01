Судья также постановила "предоставить осужденному замену тюремного заключения домашним арестом"

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 августа. /ТАСС/. Суд приговорил экс-президента Колумбии Альваро Урибе, признанного виновным в подкупе свидетеля, к 12 годам лишения свободы, но заменил заключение в тюрьме домашним арестом. Решение было зачитано на заседании, которое транслировалось на сайте радиостанции Caracol Radio.

"Приговорить Альваро Урибе Велеса к 144 месяцам, то есть к 12 годам тюрьмы, штрафу в размере 2 420,5 минимальной зарплаты и запрету занимать государственные должности на срок 100 месяцев и 20 дней", - сказала судья Сандра Эредия.

Она также постановила "предоставить осужденному замену тюремного заключения домашним арестом".

28 июля Эредия признала Урибе виновным в подкупе свидетеля и обмане органов правосудия. Адвокаты экс-главы государства намерены обжаловать вердикт.

В 2012 году Урибе подал иск в отношении сенатора Ивана Сепеды, которого он обвинил в подделке показаний против него. Однако суд начал расследование в отношении самого экс-президента. По версии следствия, он подкупил свидетелей для дачи показаний против Сепеды, который обвинил Урибе в связях с военизированными группировками и наркоторговцами.

Урибе занимал пост главы государства в 2002-2010 годах. Он стал первым осужденным бывшим президентом Колумбии.