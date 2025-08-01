Пострадавших в результате пожаров нет

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Молния попала в два частных дома в подмосковных Долгопрудном и Люберцах, пострадавших в результате пожаров нет. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Молния попала в частный дом в СНТ "Заречное" в Люберцах, а также в коттеджном поселке "Набережный" в Долгопрудном. В результате происшествия произошли пожары", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области подтвердили ТАСС факт пожаров в частных домах, отметив, что информации о пострадавших не поступало. Пожары ликвидированы.