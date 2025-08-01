Движение на этом участке временно ограничено

КАЛИНИНГРАД, 2 августа. /ТАСС/. Автомобиль Mercedes наехал на двух пешеходов в Гурьевском районе, которые, по словам водителя, находились на середине проезжей части. В результате ДТП оба погибли, сообщили в Telegram-канале ГАИ Калининградской области.

"33-летний водитель, управляя автомобилем Mercedes, допустил наезд на двух пешеходов, которые находились на середине проезжей части (со слов водителя). В результате ДТП пешеходы (мужчина и женщина) скончались на месте произошедшего", - сказано в сообщении.

Авария произошла на 15 км автодороги Калининград - Черняховск - Нестеров в 21:10 по местному времени (22:10 мск). Движение на этом участке временно ограничено.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.