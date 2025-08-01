Росфинмониторинг внес их в перечень террористов

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Уроженцев Ингушетии Хаваж-Багаудина Алиева и Батыра Кулаева объявили в розыск за помощь в снабжении оружием исполнителей теракта в концертном зале "Крокус сити холл", следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении ТАСС.

"Хаваж-Багаудин Алиев и Батыр Кулаев находятся в розыске", - указано в них. Они уроженцы Назрани. По данным следствия, вместе с арестованными по делу о теракте в "Крокусе" Джабраилом Аушевым и Хусейном Медовым они снабдили оружием через тайники исполнителей теракта.

Алиев и Кулаев значатся в базе розыска МВД по уголовной статье, номер которой не указан. Росфинмониторинг внес их в перечень террористов.

Теракт в "Крокусе" в подмосковном Красногорске был совершен 22 марта 2024 года. По данным СК, его жертвами стали 149 человек. Четверо исполнителей - Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни - попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву. Позднее были установлены и задержаны соучастники напавших на концертный зал. По версии следствия, они все входили в структурное подразделение "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) - "Вилаят Хорасан".

Генпрокуратура направила в военный суд уголовное дело в отношении 19 фигурантов дела. Расследование в отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации продолжается.