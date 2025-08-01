Их магнитуда составила от 3,2 до 6,2

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 августа. /ТАСС/. Более 160 человек продолжают находиться в пунктах временного размещения на Камчатке после землетрясения 30 июля. За сутки в регионе зафиксировали 146 афтершоков магнитудой от 3,2 до 6,2, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"За сутки произошло 146 афтершоков магнитудой от 3,2 до 6,2. В населенных пунктах более 20 из них ощущалась силой от 2 до 5 баллов. В пунктах временного размещения населения находились более 160 человек. С людьми продолжают работать психологи МЧС России", - говорится в сообщении.

По данным сейсмологов, сейсмическая активность в крае снижается, хотя по-прежнему остается высокой. Афтершоковый процесс после землетрясения 30 июля магнитудой 8,8, по прогнозам, продлится несколько месяцев.

Продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского. Регистрируется также сейсмическая активность на вулкане Камбальном, которая может вызвать эксплозивное извержение. Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуют не приближаться к вулканам.