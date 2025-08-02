Возможны пепловые выбросы до 10 км над уровнем моря, сообщили в ГУ МЧС России по региону

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 августа. /ТАСС/. Пять вулканов проявляют активность в настоящий момент на Камчатке, приближаться к ним не рекомендуется, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Ключевской - наблюдается продолжение и усиление вершинного извержения, стромболианская деятельность, пепловая эмиссия и сход лавовых потоков. Возможны пепловые выбросы до 10 км над уровнем моря. Шивелуч - продолжается экструзивно-эксплозивное извержение. Возможны пепловые выбросы до 8 км над уровнем моря. Карымский - продолжается вершинное извержение. Возможны пепловые выбросы до 8 км над уровнем моря. Безымянный - продолжается слабое экструзивно-эксплозивное извержение. Возможны слабые пепловые выбросы. Камбальный - регистрируется сейсмическая активность, которая может вызвать эксплозивное извержение. Возможны пепловые выбросы до 6 км над уровнем моря", - сообщает ведомство.

По мнению ученых, активность на вулканах Шивелуч и Ключевской начала нарастать после мощного землетрясения 30 июля.