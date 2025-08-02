Джабраил Аушев полностью признал вину и дал показания об обстоятельствах совершенного преступления

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Только 1 из 19 фигурантов уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" написал явку с повинной. Это обвиняемый в поставке оружия исполнителям теракта Джабраил Аушев, следует из материалов уголовного дела, имеющихся в распоряжении ТАСС.

"В апреле 2024 года он (Аушев - прим. ТАСС) узнал, что [его подельник] Медов задержан правоохранительными органами, в связи с чем он испугался и скрывался у своего знакомого в Чеченской Республике. Поняв, что дальше скрываться бессмысленно, он обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной", - сказано в материалах.

Аушев, уроженец Ингушетии Хусейн Медов, а также их пособники Хаваж-Багаудин Алиев и Батыр Кулаев, по версии следствия, помогали исполнителям теракта получить оружие. В документах сказано, что Аушев в середине марта 2024 года согласился помочь Медову оборудовать тайник с оружием для террористов. Вину Аушев полностью признал и дал показания об обстоятельствах совершенного преступления.