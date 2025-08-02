Возгорание произошло из-за попадания молнии

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание после попадания молнии в частный дом в Долгопрудном. Об этом сообщила администрация городского округа.

"Пожар в Набережном ликвидирован. Детали происшествия будут установлены после завершения всех необходимых проверок", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.

Ранее в два частных дома в Подмосковье - в СНТ "Заречное" в Люберцах и в коттеджном поселке "Набережный" в Долгопрудном - попала молния. В экстренных службах сообщали ТАСС, что пострадавших в результате возникших пожаров нет. В поселке Набережный площадь возгорания составила 225 кв. м.