Они отправляли видеозаписи для отчета о совершенном преступлении

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Исполнители теракта в концертном зале "Крокус сити холл" записывали видео убийства людей на телефоны и сразу отправляли их организаторам.

Это следует из материалов уголовного дела, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Для подтверждения совершенного террористического акта в концертном зале "Крокус сити холл" участники террористической организации "Вилаят Хорасан" (структурное подразделение запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" - прим. ТАСС) фиксировали ход и результаты совершаемого преступления при помощи мобильных телефонов, отправив в последующем видеозаписи организаторам для отчета о совершенном преступлении", - сказано в них. В документах говорится, что при выходе из зрительного зала, когда он уже был подожжен, один из террористов передал другому свой телефон и велел "снять процесс преступления на видео, что тот и сделал, а затем вернул телефон обратно".