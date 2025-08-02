Жителей призвали отойти от окон и не пользоваться лифтом

ПЕНЗА, 2 августа. /ТАСС/. Воздушную опасность объявили на территории Пензы. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале.

"На территории города Пензы объявлен режим "Воздушная опасность". Запущены звуковые сирены, речевое оповещение, смс-оповещения, уведомления в официальных каналах и по телевидению. При получении этого сигнала необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом, если вы находитесь в здании. Если вы на улице - зайти в ближайшее здание, паркинг, подземный переход, укрытие", - говорится в сообщении.