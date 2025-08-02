Александра Петроченко арестовали в октябре

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Девять экспертиз проведено в рамках уголовного дела бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко, обвиняемого в получении взятки. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился ТАСС.

"По настоящему уголовному делу выполнены следующие следственные и процессуальные действия: получены восемь фоноскопических и одна лингвистическая судебные экспертизы", - отмечается в документе.

Ранее суд наложил обеспечительный арест на имущество сына обвиняемого. Басманный суд Москвы 16 октября арестовал Петроченко, который был задержан с поличным при получении взятки от бизнесмена, давшего изобличающие показания на бывшего чиновника.

Фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом особо крупной взятки) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере). Санкция вменяемых им статей Уголовного кодекса предусматривает длительные сроки лишения свободы и многомиллионные штрафы (в размере, в 70-90 раз превышающем сумму взятки). Ранее в правоохранительных органах ТАСС уточнили, что фигурант по делу предприниматель Лучкин дал показания в отношении Петроченко, однако суд не избрал ему меру пресечения.