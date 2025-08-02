Мальчикам восемь и девять лет

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Два мальчика восьми и девяти лет пропали в Кызыле. Дети вышли из дома вечером 1 августа и до сих пор не вернулись, сообщает пресс-служба МВД России по Республике Тыва.

"Разыскиваются малолетние мальчики - 2016 и 2017 года рождения, которые около 21 часа (17:00 мск) 1 августа вышли из дома по ул. Бай-Хаакская города Кызыла и до настоящего времени не вернулись", - говорится в сообщении.

Один из мальчиков был одет в серые шорты, футболку темно-серого. Второй ребенок был в черных шортах и синей футболке. На поиск детей ориентированы сотрудники полиции и волонтеры.