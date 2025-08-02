Врио губернатора региона Юрий Слюсарь выразил соболезнования родным и близким

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 августа. /ТАСС/. Силы ПВО отразили массированную атаку вражеских БПЛА в Ростовской области. В результате налета БПЛА погиб сотрудник одного из предприятий, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

"Военные отразили ночью массированную воздушную атаку, уничтожив БПЛА в Каменске-Шахтинском, Белой Калитве, Красносулинском, Каменском, Тарасовском, Чертковском и Верхнедонском районах", - написал он.

По словам Слюсаря, в результате атаки погиб сотрудник предприятия в поселке Углеродовском Красносулинского района. "Выражаю глубокие соболезнования родным и близким", - заключил руководитель региона.