В результате вражеской атаки в Куйбышевском районе погиб пожилой мужчина, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев

САМАРА, 2 августа. /ТАСС/. Пожилой мужчина погиб в результате вражеской атаки БПЛА на Самару. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.

"В результате вражеской атаки в Куйбышевском районе Самары погиб пожилой мужчина. Он находился в дачном доме, который загорелся из-за падения обломков БПЛА", - говорится в сообщении.

Оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется, добавил губернатор. На территории Самарской области продолжает действовать режим воздушной опасности.