Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 9 км

Ранее извержение было несильным, хотя вулканические бомбы вылетали на высоту 200-300 метров, и в небольшом количестве выделялся пепел, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 августа. /ТАСС/. Пепловый выброс вулкана Ключевского на высоту 9 км над уровнем моря зафиксировали ученые. Об этом сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

"Вулкан Ключевской. Высота пеплового выброса составила около 9 тыс. метров над уровнем моря", - говорится в сообщении.

Сильный подземный толчок 30 июля на Камчатке спровоцировал на вулкане выброс пепла 31 июля. Ранее извержение было несильным, хотя вулканические бомбы вылетали на высоту 200-300 метров, и в небольшом количестве выделялся пепел.

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Он представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан находится в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживают около 4,5 тыс. человек.