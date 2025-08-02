В работах были задействованы 2 восстановительных поезда, 25 единиц спецтехники, более 150 сотрудников железной дороги

АРХАНГЕЛЬСК, 2 августа. /ТАСС/. Движение поездов на перегоне Поньга - Шастинский в Архангельской области восстановлено после схода вагонов, сообщает Северная железная дорога.

"Движение поездов по однопутному перегону Поньга - Шастинский Северной железной дороги восстановлено 2 августа 2025 года в 2 часа 14 минут [мск]. Железнодорожники уложили более 100 метров пути. В работах были задействованы 2 восстановительных поезда, 25 единиц спецтехники, более 150 сотрудников железной дороги", - указано в сообщении.

1 августа в 11:43 мск на перегоне произошел сход семи вагонов грузового поезда. Опасных грузов нет. Пострадавших нет. В результате были отменены 3 пригородных поезда, задержаны пассажирские поезда: № 183 Мурманск - Севастополь; № 143 Мурманск - Смоленск; № 144 Смоленск - Мурманск. Время задержки составило от 2 часов 15 минут до 7 часов 6 минут. Пассажиры поездов дальнего следования, задерживающихся в пути более чем на 4 часа, обеспечены питанием.

Причины происшествия расследует специально созданная комиссия во главе с начальником дороги Рашидом Сайбаталовым.