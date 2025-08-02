Сильный ветер до 22 м/с, грозы и град прогнозируются в республике, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Сильный ветер до 22 м/с, грозы и град прогнозируются в Республике Алтай, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Штормовое предупреждение в Республике Алтай. По данным синоптиков, во второй половине дня 2 августа и сутки 3 августа на территории республики ожидаются дожди, местами очень сильные дожди, грозы, местами сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют при такой погоде отказаться от походов в горы, а автомобилистам на дорогах быть внимательными, соблюдай скоростной режим и дистанцию.