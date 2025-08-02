На подающем водоводе Прикумского участка устраняется аварийная ситуация, сообщили в Минераловодской администрации

ПЯТИГОРСК, 2 августа. /ТАСС/. Аварийная ситуация стала причиной отключения водоснабжения в семи населенных пунктах Ставропольского края. Об этом сообщили в Минераловодской администрации.

"Временно ограничена подача воды в 7 населенных пунктов Минераловодского округа. На подающем полиэтиленовом водоводе Прикумского участка, бригадой ПТП Минераловодское филиала ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" - "Южный" устраняется аварийная ситуация", - говорится в сообщении.

Уточняется, что без воды остаются жители поселка Мирный, села Долина, Дунаевка, Еруслановка, Орбельяновка, Прикумское, Успеновка.