В результате аварии пострадали три человека, в том числе ребенок, сообщает УМВД по городу

ЧЕБОКСАРЫ, 2 августа. /ТАСС/. Водитель иномарки в Чебоксарах врезался в здание в центре города. В результате пострадали три человека, в том числе ребенок, сообщило в своем Telegram-канале УМВД по городу.

"62-летний водитель Mercedes допустил [в Чебоксарах] наезд на здание по улице Ярославской, 42. <…> В результате аварии пострадал сам водитель и его пассажирки 8 и 43 лет", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчина потерял сознание при управлении автомобилем. Полиция выясняет детали происшествия.