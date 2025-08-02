Пассажирам по возможности предоставляется питание, сообщила пресс-служба железнодорожного перевозчика "Гранд сервис экспресс"

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. 14 поездов "Таврия" задерживаются в пути следования в Крым и из Крыма. Пассажирам по возможности предоставляется питание, сообщила пресс-служба железнодорожного перевозчика "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ).

По данным ГСЭ, в Крым идут с задержкой девять составов, из Крыма - пять составов. Время задержки по состоянию на 10:00 мск составляет от 0,5 часа до 6,5 часа. Уточняется, что оно может измениться.

Путешественников предупредили, что питьевую воду можно взять в кулерах. Пассажирам по возможности предоставляется питание, при этом приоритет отдается детям и маломобильным пассажирам. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути.