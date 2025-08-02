Получив осколочное ранение ноги, она самостоятельно обратилась на подстанцию скорой медицинской помощи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 2 августа. /ТАСС/. Мирная жительница получила ранение в результате атаки украинского дрона в поселке Уразово Валуйского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Валуйском округе в поселке Уразово дроном ВСУ атакован коммерческий объект. Пострадал мирный житель. Женщина, получившая осколочное ранение ноги, самостоятельно обратилась на подстанцию скорой медицинской помощи. В настоящее время бригада СМП доставляет пострадавшую в Валуйскую ЦРБ", - написал Гладков.

Он добавил, что "вследствие детонации в здании повреждена кровля".