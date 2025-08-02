В Карелии площадь лесных пожаров за сутки выросла на 17,5%

Общая площадь возгорания составляет около 1 697 га, сообщает Минприроды региона

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 августа. /ТАСС/. На территории Карелии действуют 37 лесных пожаров, общая площадь которых составляет около 1 697 га, что примерно на 17,5% больше, чем днем ранее (1 442 га). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале Минприроды Карелии.

"По состоянию на утро 2 августа в Карелии действует 37 лесных пожаров, 8 из них локализованы. Угрозы населенным пунктам нет", - сказано в сообщении.

Самые крупные пожары наблюдаются в Лоухском (554 га, 83 га, 83 га) и Муезерском районе (490 га, 130 га). Все они произошли из-за сухих гроз.

В тушении задействованы 400 специалистов и 79 единиц техники. Также в субботу в Карелию прибудут 50 специалистов из Тюмени.

В Карелии введен режим чрезвычайной ситуации. В Муезерском и Лоухском районах действует запрет на посещение лесов и въезд в них транспорта, исключение - проезд по дорогам общего пользования. По всей республике продолжает действовать особый противопожарный режим, разведение открытого огня запрещено.