ВСУ за сутки выпустили более 100 БПЛА и 50 боеприпасов по Белгородской области

Два человека погибли, пятеро пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 2 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины выпустили за сутки по Белгородской области более 100 беспилотников и более 50 боеприпасов. Два человека погибли, пятеро пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Валуйском муниципальном округе поселок Уразово, села Борки, Двулучное, Казинка, Карабаново, Соболевка, Шелаево, а также хутор Рябики подверглись атакам 28 беспилотников, из которых 12 сбиты и подавлены. В районе поселка Уразово вследствие атаки FPV-дрона погибли два мирных жителя. От детонации второго дрона ранена женщина", - сказано в сообщении. Кроме того, в поселке Уразово повреждены три частных дома, в селе Шелаево - частный дом, в селе Борки - объект торговли и частный дом, в селе Соболевка - два частных дома.

Гладков также сообщил, что атаки с применением 13 беспилотников совершены на поселки Дубовое, Октябрьский и Разумное, села Нечаевка, Никольское, Отрадное, Петровка, Таврово, Черемошное и Ясные Зори Белгородского района. Мужчина доставлен в больницу после удара FPV-дрона по автомобилю в районе села Нечаевка. Также в селе Отрадное пострадал водитель автомобиля "Газель", повреждены квартира в многоквартирном доме и частный дом. В селе Таврово поврежден частный дом.

В Грайворонском муниципальном округе атакованы села Безымено, Головчино, Козинка, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Пороз и Смородино; по ним выпущено 23 боеприпаса и 19 беспилотников. Пострадали два мирных жителя - в селах Смородино и Головчино. В селе Новостроевка-Первая поврежден частный дом.

В Шебекинском муниципальном округе 19 беспилотников атаковали город Шебекино, а также села Артельное, Вознесеновка, Графовка, Маломихайловка, Муром, Нижнее Березово-Второе и Ржевка. В селе Нижнее Березово-Второе поврежден частный дом.

По Краснояружскому району выпущено 28 боеприпасов и 16 беспилотников. Атакам подверглись населенные пункты Красная Яруга, Отрадовский и Прилесье, Вязовое, Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Отрадовка, Староселье, Теребрено и Фищево. Три частных дома повреждены в результате атаки с применением шести БПЛА в селе Грузское Борисовского района. Также три беспилотника атаковали села Бобрава и Борисполье Ракитянского района.