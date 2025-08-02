В брянском селе мирная жительница пострадала после удара украинских дронов

Инцидент произошел в селе Некислица Севского района, сообщил губернатор региона Александр Богомаз

БРЯНСК, 2 августа. /ТАСС/. Женщина получила ранения в результате удара украинских FPV-дронов по жилому дому в селе Некислица в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"Очередная террористическая атака совершена ВСУ по селу Некислица Севского района. В результате удара украинских FPV-дронов по жилому дому, к сожалению, ранения получила мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", - сказано в сообщении.

Отмечено, что в доме повреждены фасад и остекление.